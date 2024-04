Cuffie wireless Pulse 3D in versione NERA per la tua PlayStation 5 (sconto)

Rendi le ore di gaming ancora più funzionali con l’headset ufficiale di Sony per PlayStation 5. Sto parlando delle cuffie wireless Pulse 3D che ti permettono di muoverti liberamente e di avere a portata di orecchie un suono esclusivo e microfoni super ricettivi.

Su Amazon sono ora in sconto con un ribasso del 10%. Non è tantissimo ma il prezzo scende a soli 89,99€ per una spesa che fai a cuore più leggero. Approfittane al volo.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono gratuite e veloci se hai un abbonamento Amazon Prime.

Pulse 3D: le cuffie wireless ufficiali per PlayStation 5

Su PlayStation 5 puoi usare diverse tipologie di cuffie, basta pensare che sul DualSense hai l’entrata per il jack audio a disposizione. Se però vuoi andare totalmente wireless allora devi pensare a delle cuffie come le Pulse 3D. Sono le originali, uscite appositamente per la console e che sono andate sold out più di una volta ai principi.

Te le consiglio? Se ti vuoi godere i giochi con un’esperienza audio unica e con un audio 3D, come suggerisce il nome, allora sì.

Grazie al loro design non devi sistemarle, si adattano direttamente alla tua testa e risultano comode. Conta che non hanno un peso piuma ma nel complesso, si fanno utilizzare per diverse ore. Sui padiglioni trovi i comandi rapidi per una gestione ottimizzata delle varie impostazioni.

Come si connettono? Hanno il loro ricevitore USB che si connette automaticamente alla porta della console. Per informazioni ti dico che puoi connetterle anche al tuo computer e funzionano ugualmente.

Cosa fai, ne approfitti? Se sei interessato alle cuffie wireless Pulse 3D di Sony per PlayStation 5 collegati su Amazon dove le fai tue a soli 89,99€ con sconto del 10%.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.