Cuffie wireless JBL a 25,99€: MAXI SCONTO del 48% su Amazon

Sempre più di tendenza per il loro stile iconico, la loro leggerezza e la loro incredibile qualità audio, le cuffie JBL Tune 510BT adesso non possono proprio sfuggirti perché su Amazon puoi acquistarle a soli 25,99 euro invece di 49,99 grazie ad uno sconto maxi del 48%.

Cuffie JBL: qualità, durata della batteria e stile al tuo servizio

Le cuffie JBL Tune 510BT sono capaci di mettere insieme un suono di alta qualità e bassi potenti grazie alla tecnologia JBL Pure Bass. La batteria dura davvero a lungo con un’autonomia garantita fino a 40 ore di riproduzione musicale continua: le ricariche del tutto in appena 2 ore tramite cavo USB-C e puoi anche ottenere 2 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica nel caso fossi di fretta.

Grazie alla connessione multipoint puoi passare facilmente da un dispositivo bluetooth all’altro, così da avere in questo senso la massima flessibilità. Il pulsante multifunzione ti permette di attivare l’assistente vocale in qualsiasi momento per sfruttare i comandi senza mani quando vuoi.

Molto importante per un prodotto di questo genere è ovviamente il design leggero, comodo e pieghevole grazie ai padiglioni auricolari morbidi e leggeri e all’archetto imbottito: puoi indossarle a lungo senza che ti pesino sulla testa.

A questo prezzo non bisognerebbe del resto nemmeno pensarci: approfitta del 48% di sconto e acquista le cuffie JBL Tune 510BT a soli 25,99 euro invece di 49,99.