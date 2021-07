Le cuffie true wireless di Axloie sono in offerta su Amazon a soli 29,99€. Attraverso un ribasso del 23% puoi acquistarle a un prezzo vantaggioso e portartele a casa per ascoltare musica e non solo.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Axloie: cosa sapere su queste sue cuffie wireless

Un paio di cuffie wireless sono indispensabili: sport, uscite, camminate o semplicemente per comodità. Se da tempo stai cercando il giusto modello, queste di Axloie sono un'ottima possibilità.

Con un design semplice e lineari, te le infili alle orecchi e stai comodo. Sono corredate di punte in silicone quindi si modellano al tuo padiglione e stanno ferme lì dove le hai messe. Se ami ascoltare musica mentre corri, non ti preoccupare: non cadranno.

Sono perfette sia per le tracce musicali che per effettuare chiamate. Come mai? Oltre ai classici microfoni (in totale sono quattro) è presente anche la riduzione del rumore che rende tutto più puro.

Tra le altre caratteristiche non puoi sottovalutare i controlli touch con cui puoi gestire liberamente la riproduzione musicale e il Bluetooth 5.0 che ti assicura connessioni stabili e a bassa latenza.

La batteria? Quella l'ho lasciata per ultima perché merita di essere ricordata. In totale, con la custodia di ricarica, puoi usufruire di ben 20 ore di riproduzione. Dunque puoi ricaricare le cuffie fino a 4 volte.

Approfittane subito e acquista le tue cuffie wireless di Axloie su Amazon ad appena 29,99€ in colorazione nera. Le spedizioni se sei abbonato Prime non le paghi. Mentre se sei cliente standard ecco un trucchetto: scegli nelle modalità di consegna i punti di ritiro e non spenderai neanche un euro. I tempi sono veloci anche in questa ultima variante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable