Cuffie TWS con cancellazione del rumore a meno di 20€ su Amazon: IMPERDIBILI

Se siete alla ricerca di nuove cuffie TWS a prezzo ridotto ma con ottime prestazioni c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. In questo momento, infatti, le Tronsmart Ace Pro sono disponibili al prezzo scontato di 19,99 euro. Per ottenere lo sconto rispetto al prezzo mostrato su Amazon basta spuntare la casella Coupon che garantisce una riduzione del 50% al prezzo (a fine articolo trovate uno screen che chiarisce il modo per ottenere lo sconto). L’offerta è disponibile, per un periodo di tempo limitato, direttamente tramite il link qui di sotto.

Tronsmart Ace Pro: ottime cuffie TWS a un ottimo prezzo

Le Tronsmart Ace Pro sono ottime cuffie TWS, in grado di sfruttare il collegamento Bluetooth 5.2 per connettersi allo smartphone o a qualsiasi altro dispositivo compatibile. Gli auricolari integrano il chip Qualcomm QCC3040 per prestazioni sempre ottimali e un audio di ottima qualità, grazie anche alla possibilità di sfruttare il codec LDAC. Da notare anche la presenza della cancellazione attiva del rumore ANC. Ottima è anche l’autonomia con 7 ore di riproduzione con una sola carica e fino a 27 ore di riproduzione considerando anche la carica aggiuntiva garantita dalla custodia.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Tronsmart Ace Pro con un prezzo scontato di 19,99 euro. Si tratta di una promozione lampo davvero ottima: basta applicare il codice coupon per ottenere il 50% di sconto. Tutti i dettagli sulla promozione sono disponibili tramite il box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.