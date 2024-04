Cuffie Sony, sconto SHOCK 44%: autonomia 35 ore, cancellazione rumore (83€)

Le eccellenti cuffie wireless Sony WH-CH720N sono il compagno perfetto per gli amanti della musica. Con la loro tecnologia di cancellazione del rumore, connessione multipoint a più dispositivi e la lunga durata della batteria, ti garantiscono un’esperienza audio eccellente, senza compromessi.

Con lo sconto Amazon del 44%, oggi hai la possibilità di concludere un ottimo affare e portare a casa questo wearable super premium a 83€ circa appena invece di 149,99€. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però, la disponibilità è limitata.

Questi ottimi cuffioni offrono un audio ricco e dettagliato che permette di immergesi completamente nella musica. Grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore, puoi bloccare i rumori indesiderati e concentrarti solo sulla musica che ami.

Ancora, sono dotate di connessione multipoint, che ti consente di collegare contemporaneamente 2 dispositivi Bluetooth. Puoi passare senza sforzo dalla musica sul tuo smartphone alle chiamate sul tuo tablet o PC. Con i controlli intuitivi sulle cuffie, puoi gestire facilmente la riproduzione, regolare il volume e rispondere alle chiamate senza dover prendere il tuo dispositivo.

Niente batte la durata della batteria di queste cuffie Con un’incredibile autonomia fino a 35 ore, puoi goderti la tua musica per tutta la giornata senza preoccuparti di doverle ricaricare frequentemente. Inoltre, se hai bisogno di una carica rapida, basta collegarle per soli 10 minuti per ottenere fino a 60 minuti di riproduzione.

Per finire, le Sony WH-CH720N sono progettate per offrire comfort e praticità durante l’uso. Infatti, sono leggere e dotate di morbidi padiglioni auricolari che si adattano comodamente alle tue orecchie, consentendoti di indossarle per lunghe sessioni di ascolto senza affaticamento. Inoltre, sono pieghevoli e facili da trasportare, occupando poco spazio nella tua borsa o zaino.

Non perdere la ghiotta occasione Amazon del momento e completa al volo il tuo ordine per concludere un ottimo affare e prenderle risparmiando il 44%. Le porti a casa a 83,99€ appena e le ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.