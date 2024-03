Cuffie JBL Tune 510BT: prezzo WOW solo su Amazon (-44%)

Queste cuffie on-ear targate JBL sono le cuffie perfette per voi che amate ascoltare musica per ore o stare in chiamata. Le trovate su Amazon al prezzo scontatissimo di 27,99 euro, risparmiando così il 44% sul prezzo originale.

Cuffie JBL Tune 510BT: caratteristiche tecniche

Con un numero che supera le 400 vendite nel mese scorso JBL ci dimostra come ancora una volta come i suoi prodotti siano i più apprezzati tra i clienti. La caratteristica principale di questo prodotto riguarda i bassi e stiamo proprio parlando della funzione Pure Bass che vi garantisce bassi puliti e potenti. Dimenticate la seccatura di dover sciogliere e ordinare i fili delle vostre cuffie, perché le JBL Tune 510BT essendo on-ear eliminano il problema alla base.

Con la capacità di connessione multipoint riescono a passare da un video su un PC alla chiamata sul vostro smartphone in un battito di ciglia. Grazie al design leggero e confortevole, potrete riporle nello zaino senza che si rovinino o occupino troppo spazio, l’archetto imbottito vi permette di tenerle al collo o indossarle senza che vi creino fastidi. Raggiungendo la carica totale in sole 2 ore il vostro tempo di ascolto non avrà limite. Inoltre con la carica veloce di soli 5 minuti avrete 2 ore di autonomia.

Cosa aspettate? Affrettatevi ad acquistare le Cuffie JBL Tune 510BT all’assurdo prezzo di 27,99 euro scontate del 44%. Solo su Amazon! Usufruendo dei servizi Prime potrete riceverle in pochissimo tempo senza costi di consegna.