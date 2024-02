Cuffie JBL Tune 500: prezzo SHOCK su Amazon, tue a soli 15,99€

Su Amazon hai la grande occasione di acquistare le iconiche e vendutissime cuffie JBL Tune 500 con cavo antigroviglio al prezzo eccezionale di soli 15,99 euro invece di 29,99. Un prezzo ridicolo per un prodotto di questa qualità pronto ad accompagnarti nelle tue giornate.

Cuffie JBL Tune 500 su Amazon: le caratteristiche

Le cuffie JBL Tune 500, nonostante il loro prezzo super accessibile, possono garantirti n’autentica esperienza sonora che ti accompagnerà ovunque tu vada. La tecnologia JBL Pure Bass permette di goderti un suono chiaro e avvolgente.

Queste cuffie sono anche estremamente pratiche grazie al cavo piatto antigroviglio e al comando ad un pulsante con microfono integrato con cui puoi gestire facilmente la tua musica, rispondere alle chiamate e accedere agli assistenti vocali come Siri o Google, il tutto con un semplice tocco.

Non preoccuparti per il comfort perché le cuffie offrono un design leggero e confortevole, con morbidi cuscinetti auricolari e un archetto imbottito che ti permettono di indossarle per ore senza fastidi. E con la possibilità di ripiegarle puoi portarle sempre con te senza che siano un grosso ingombro in zaino o in borsa.

Il driver da 32mm consente di riprodurre un suono nitido e potente, con bassi profondi e avvolgenti, perfetti per goderti la tua musica, i giochi o le chiamate. Il cavo le rende compatibili con una vasta gamma di dispositivi, dalle console di gioco ai laptop, dagli smartphone alle TV.

Approfitta dunque di questo sconto e acquistale adesso a soli 15,99 euro. Ad un prezzo così basso non te ne pentirai mai.

