Cuffie JBL Live 460NC in super offerta: il prezzo crolla da 130€ a soli 76€

Le cuffie JBL LIVE 460NC offrono un’esperienza audio di alta qualità con funzionalità avanzate che le rendono una scelta eccellente per gli appassionati di musica e per chi necessita di un buon isolamento acustico. Sotto i 150€, sono tra le migliori cuffie che possiate comprare. E la buona notizia è che oggi sono in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessate: le paghi solo 76,95€, grazie ad uno sconto del 41% sul loro normale prezzo di quasi 130€.

Le JBL LIVE 460NC sono dotate di driver da 40 mm che forniscono un suono bilanciato con bassi profondi e acuti chiari. La qualità del suono rimane eccellente sia che l’ANC sia attivato o meno, offrendo un’esperienza di ascolto immersiva e piacevole.

Funzionalità come Ambient Aware e TalkThru permettono di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante o di conversare senza togliere le cuffie​.

Le JBL LIVE 460NC supportano la connessione Multi-Point, consentendo di collegarle a due dispositivi contemporaneamente, e sono compatibili con assistenti vocali come Google Assistant e Alexa. La batteria offre fino a 50 ore di riproduzione senza ANC e 40 ore con ANC attivato. La ricarica rapida permette di ottenere fino a 4 ore di autonomia con soli 10 minuti di ricarica​.

In ultima battuta, segnaliamo che con l’app JBL Headphones potrai personalizzare l’esperienza di ascolto tramite un equalizzatore parametrico e preset. Non rimane molto tempo: acquistale subito con il 41% di sconto.