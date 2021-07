Le cuffie gaming dedicate al mondo PlayStation 4 sono in offerta su Amazon a soli €44,98. Le acquisti risparmiando ben €15 sul prezzo di listino e te le porti a casa con poco.

Cuffie gaming Turtle Beach Recon 200: cosa devi sapere a riguardo

Le Recon 200 sono delle magnifiche cuffie gaming per PlayStation 4. Ti basta osservarle per notare quanto siano belle e ben rifinite, infatti acquistandole non solo concludi un ottimo affare ma ti porti a casa un gioiellino di prodotto.

Disponibili in colorazione bianca, queste cuffie sono realizzate in materiale altamente durevoli. Dunque le indossi e non solo senti un audio pazzesco ma godi anche di un comfort prolungato perché sono presenti delle imbottiture sia sui padiglioni auricolari che al di sotto dell'archetto.

Come già accennato, gli altoparlanti sono fenomenali perché ti permettono di ascoltare anche il più piccolo dettaglio mentre stai giocando. In questo modo non potrai più essere sorpreso da attacchi improvvisi. Ovviamente è presente anche un microfono flip up con il quale puoi comunicare con il tuo team senza mai doverti ripetere. La tua voce viene captata in modo chiaro e nitido sempre e comunque. In più puoi controllare sia il volume delle cuffie che del microfono per adattarli a tutte le esigenze.

Nonostante queste cuffie siano state pensate principalmente per PlayStation 4, possono essere usate anche su Nintendo switch, computer o Xbox One con adattatore.

Acquista subito le tue cuffie gaming su Amazon a soli €44,98. Le ordini oggi e le ricevi in appena 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite se opti per le consegne nei punti di ritiro.

