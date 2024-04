Cuffie da gaming wireless by Logitech a un SUPER PREZZO (-38%)

Sei un appassionato di videogiochi? È da un po’ che vorreste acquistare delle cuffie da gaming wireless ma non sai quale scegliere? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le mitiche Logitech G G435 LIGHTSPEED a soli 54,99 euro, invece che 87,99 euro.

Grazie allo sconto del 38% oggi avrai un risparmio di ben 33 euro sul totale. Ma la promozione non è finita qui. Infatti, se sei abbonato ai servizi Prime, avrai la possibilità di pagare in comode rate da 18,33 euro al mese senza interessi. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Cuffie da gaming wireless Logitech spettacolari

Con queste cuffie da gaming wireless i tuoi giochi prenderanno vita i librai delle emozioni intense. Godono di un audio davvero spettacolare, grazie a driver da 40 mm con Dolby Atmos e Windows Sonic. E hanno una batteria da 18 ore con una sola ricarica.

Sono comodissime e pesano solo 165 grammi. Hanno cuscinetti morbidi in memory foam che avvolgono le orecchie e isolano perfettamente dal rumore esterno. La fascia che poggia sulla testa e leggerissima ed ergonomica. Possiedono un doppio microfono interno che ti permette di comunicare con il tuo team durante le partite online. La connessione avviene tramite il ricevitore USB che trovi incluso e garantisce una bassissima latenza.

Sono sicuramente il migliore acquisto che puoi fare oggi. Quindi non fartele scappare, vai immediatamente su Amazon e acquista le tue Logitech G G435 LIGHTSPEED a soli 54,99 euro, invece che 87,99 euro. Ordinale subito per riceverle a casa tua già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Perciò se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.