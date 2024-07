Cuffie da gaming Logitech G PRO X2: sconto EPICO del 31%

Le cuffie da gaming Logitech G PRO X2 rappresentano l’evoluzione delle acclamate PRO X, progettate con la collaborazione di giocatori professionisti per garantire prestazioni eccellenti e aiutare i gamer a vincere. In offerta con uno sconto incredibile del 31% su Amazon, queste cuffie sono l’acquisto ideale per chi desidera un’esperienza di gioco senza compromessi, oggi al prezzo ridicolo di soli 200,63 euro, anziché 289,00 euro.

Cuffie da gaming Logitech G PRO X2: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La qualità dell’audio è fondamentale per ogni gamer, e le PRO X2 non deludono grazie ai driver in grafene da 50 mm. Questi offrono un suono chiaro e immersivo con una distorsione minima, permettendo di captare ogni dettaglio del paesaggio sonoro del gioco, dai passi più leggeri alle esplosioni più potenti.

La tecnologia wireless LIGHTSPEED di Logitech garantisce una connessione stabile a 2,4 GHz con un raggio d’azione fino a 30 metri e un’incredibile autonomia di 50 ore. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria nel bel mezzo di una sessione di gioco intensa. Inoltre, le opzioni di connettività sono molteplici: oltre alla connessione wireless, le cuffie supportano anche il Bluetooth e il cavo Aux da 3,5 mm, offrendo la massima versatilità.

Il comfort è un altro punto di forza delle PRO X2. Dotate di una cerniera rotante resistente e cuscinetti in memory foam che si adattano perfettamente alla testa, sono disponibili in similpelle o velour traspirante per soddisfare le preferenze personali. L’isolamento acustico delle cuffie garantisce un’esperienza di gioco senza distrazioni, permettendoti di immergerti completamente nell’azione.

La comunicazione con i compagni di squadra è essenziale nei giochi multiplayer, e il microfono cardioide rimovibile da 6 mm con tecnologia Blue VO!CE offre una qualità vocale cristallina. Grazie a questa tecnologia, le tue comunicazioni saranno sempre chiare e omogenee, migliorando la coordinazione e la strategia di squadra.

L’audio surround DTS Headphone X 2.0 a 7.1 canali offre un livello di percezione della distanza straordinario, consentendoti di distinguere con precisione gli effetti sonori vicini e lontani. Questa caratteristica può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta nei momenti critici del gioco.

Compatibili con PlayStation 5, Nintendo Switch (audio stereo wireless quando collegata al dock) e PlayStation 4 (solo audio stereo wireless USB), le Logitech G PRO X2 sono adatte a ogni tipo di console, garantendo prestazioni di alta qualità indipendentemente dalla piattaforma di gioco.

Approfitta subito di questa offerta su Amazon e porta il tuo gaming a un livello superiore con le Logitech G PRO X2. Ma affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo speciale di soli 200,63 euro.