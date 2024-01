Cuffie Bose QuietComfort scontate di 100€: promozione incredibile di Amazon!

Tra i marchi di prodotti audio più blasonati spicca sicuramente Bose, riconosciuto dagli esperti del settore come uno dei migliori al mondo. Oggi Amazon ha una promozione davvero unica riguardante delle cuffie Bluetooth top di gamma vendute a un prezzo più unico che raro. Stiamo parlando delle Bose QuietComfort il cui prezzo di listino di 399,95 euro scende fino a 299,95 euro con un risparmio di 100 euro tondi tondi pari al 25% di sconto. Si tratta di un gradito ritorno al minimo storico e un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della buona musica.

Cuffie Bose QuietComfort: caratteristiche tecniche principali

Queste fantastiche cuffie spiccano per avere una cancellazione del rumore incredibile, così potrete escludere il mondo esterno, silenziare le distrazioni e andare oltre il ritmo. I morbidi cuscinetti auricolari avvolgono delicatamente le orecchie, mentre l’archetto comodo e stabile mantiene le cuffie over-ear in posizione per le sessioni di ascolto più lunghe. Queste cuffie wireless Bluetooth sono, inoltre, dotate di Quiet e Aware Mode che permettono di passare dalla cancellazione del rumore completa alla piena consapevolezza di ciò che vi circonda, per un controllo del suono ottimizzato.

Godetevi al meglio le vostre tracce preferite con audio ad alta fedeltà ed equalizzazione regolabile per controllare bassi, medi e alti, per un impareggiabile suono audace. Le Bose QuietComfort offrono una durata della batteria fino a 24 ore con singola ricarica, e consentono anche una ricarica di 15 minuti per goderti fino a 2 ore e mezza di musica in più. Potete anche attaccare il cavo audio incluso con microfono per utilizzarle senza connessione Bluetooth, oppure in caso di batteria scarica. Infine potete mantenere la connessione a tutti i vostri dispositivi preferiti con l’opzione di connessione multipoint, che vi consente di passare da un dispositivo all’altro senza disconnettervi e connettervi ogni volta.

Cosa state aspettando? La promozione di oggi è incredibile perché riguarda delle cuffie Bluetooth di altissima qualità. Lo sconto di 100 euro è più unico che raro quindi correte su Amazon prima che la promozione possa terminare. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia, mentre con Cofidis potreste pagarle in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.