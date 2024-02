Cuffie Bluetooth in SUPER offerta: audio premium a meno di 18€ (-72%)

Le cuffie Bluetooth A60 Pro sono attualmente disponibili in offerta a soli 17,94€, grazie a uno sconto del 72% e l’utilizzo di un coupon del valore del 10%. Queste cuffie offrono un’esperienza di ascolto eccezionale, con caratteristiche avanzate che le rendono ideali per l’uso quotidiano e durante l’attività sportiva.

Dotate della tecnologia Bluetooth 5.3, queste cuffie garantiscono una connessione più veloce e stabile, essenziale per un’esperienza audio senza interruzioni. Il nuovo chip Bluetooth 5.3 offre una velocità due volte superiore rispetto alla generazione precedente, assicurando una trasmissione audio più rapida e stabile su lunghe distanze.

Grazie alla riduzione del rumore delle chiamate ENC e ai quattro microfoni integrati, queste cuffie assicurano chiamate cristalline anche in ambienti rumorosi. La tecnologia di beamforming filtra il rumore di fondo, consentendoti di godere di conversazioni chiare e nitide ovunque ti trovi.

L’ergonomia è un’altra caratteristica distintiva di queste cuffie. La curva d’ingresso nell’orecchio è stata progettata per garantire una vestibilità stabile e confortevole, mentre il design leggero e compatto le rende ideali per l’uso prolungato senza affaticare l’orecchio.

Inoltre, queste cuffie sono progettate per resistere agli schizzi di sudore e agli ambienti più difficili, grazie alla certificazione IP7 che le rende impermeabili e antipolvere. Ciò significa che puoi utilizzarle durante l’allenamento in palestra o durante le attività all’aperto senza preoccupazioni.

Le cuffie Bluetooth A60 PRO offrono un’esperienza di ascolto premium con caratteristiche avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca cuffie wireless di alta qualità a un prezzo conveniente. Non farti scappare questa offerta e acquistale oggi ad un prezzo fenomenale.