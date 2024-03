Cuffie Bluetooth della Anker, su Amazon c'è il MAXI-SCONTO: tue a 32,48€

Le cuffie Bluetooth Soundcore Q20i sono in offerta su Amazon ad un prezzo incredibilmente conveniente: le paghi appena 32,48€ grazie al coupon sconto del 10%. Queste cuffie sono progettate per offrire non solo isolamento dal rumore esterno ma anche una qualità del suono eccezionale, comfort prolungato e una personalizzazione approfondita tramite app.

La cancellazione attiva del rumore ibrida delle soundcore Q20i utilizza una combinazione di microfoni interni ed esterni per rilevare e annullare fino al 90% del rumore ambientale, rendendole perfette per viaggiare o per concentrarsi in ambienti rumorosi. La tecnologia audio certificata ad alta risoluzione, insieme ai driver dinamici da 40 mm, garantisce un’esperienza sonora dettagliata e profonda, con bassi potenziati dalla tecnologia BassUp, per ritmi più intensi e coinvolgenti.

Con una durata della batteria fino a 40 ore in modalità ANC e 60 ore in modalità normale, le Q20i sono ideali per un uso prolungato senza la necessità di ricariche frequenti. La funzione di ricarica rapida offre inoltre 4 ore extra di riproduzione con soli 5 minuti di ricarica, massimizzando la comodità d’uso.

La possibilità di connettere le cuffie a due dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth 5.0 consente di passare istantaneamente dall’ascolto di musica sul laptop alla risposta a una chiamata sullo smartphone, senza interruzioni. Questa caratteristica amplifica ulteriormente la versatilità delle Q20i, rendendole adatte sia per il lavoro che per il tempo libero.

L’app soundcore permette una personalizzazione profonda del suono attraverso l’equalizzatore personalizzabile, offrendo 22 preset e la possibilità di regolazioni manuali. Le modalità ANC, Normale e Trasparenza possono essere facilmente commutate per adattarsi a diversi ambienti e preferenze, mentre la funzione di rumore bianco può aiutare a rilassarsi o concentrarsi meglio.

Le cuffie soundcore Q20i offrono un’ottima combinazione di tecnologie avanzate di cancellazione del rumore, qualità del suono eccezionale, lunga durata della batteria e personalizzazione approfondita, tutto a un prezzo accessibile. Non farti scappare questa offerta e acquistale subito a soli 32,48€!