Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

In vista del lancio sempre più imminente di Final Fantasy 7 Rebirth, perché non deliziarsi con il prequel del gioco con Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion? Oggi puoi acquistarlo su Amazon in offerta al prezzo minimo storico di 28,90 euro: un’opportunità straordinaria per tornare nel mondo di Final Fantasy in attesa della seconda parte del remake del settimo capitolo.

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: rivivi l’avventura di Zack Fair

Il gioco è la rimasterizzazione dell’original Crisis Core Final Fantasy 7 caratterizzato da un completo restyling grafico in HD, una colonna sonora rimasterizzata, un’interfaccia utente ripensata e un sistema di combattimento aggiornato.

La storia ha inizio alcuni anni prima gli eventi di Final Fantasy 7 e segue Zack Fair, un giovane e ambizioso agente Shinra SOLDIER a cui viene affidato il compito di rintracciare un’operativa SOLDIER di prima classe di nome Genesis Rhapsodos, scomparsa misteriosamente.

Mentre la sua avventura si dipana, scopre i cupi segreti degli esperimenti di Shinra e i mostri che ne derivano. Un prequel amato dai fan che permette di incontrare altri personaggi storici come Cloud, Sephirot, Aerith e altri ancora. Acquistalo adesso al minimo storico assoluto di 28,90 euro.

