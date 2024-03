Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion CROLLA al minimo storico (-50%)

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è la rimasterizzazione dell’epico prequel dell’amato settimo capitolo della saga che oggi puoi acquistare su Amazon ad un prezzo eccezionale: 19,97 euro invece di 40, per un minimo storico assoluto da non perdere.

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: un super sconto da non perdere

Il gioco si presenta con un’attenta revisione della grafica in HD, una colonna sonora rimasterizzata e un’interfaccia rielaborata che offre un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Il sistema di combattimento è stato aggiornato per offrire una sfida ancora più avvincente e dinamica, mentre scopri una storia ambientata 7 anni prima rispetto gli eventi del gioco principale.

Interpreterai il ruolo di Zack Fair, un giovane e ambizioso SOLDIER della Shinra che nel corso della sua missione scoprirà ben presto gli oscuri segreti degli esperimenti condotti dalla Shinra e i terribili mostri che vengono creati.

Incontrerai personaggi iconici del franchise come Cloud, Sephiroth e Aerith per una trama che va ad arricchirsi con fantastici collegamenti con il gioco originale. Un’opportunità unica insomma per rivivere uno degli spin-off più belli dedicati ai Final Fantasy 7, oggi ad un prezzo eccezionale: è tuo a soli 19,97 euro.