Cresce la quotazione del Bitcoin: nuovo record in arrivo

La quotazione del Bitcoin continua a crescere e non sembra voler rallentare. Nella giornata di oggi, infatti, la criptovaluta ha superato quota 57 mila dollari, toccando un valore che aveva raggiunto l’ultima volta nel 2021.

La crescita record registrata nel corso delle ultime settimane dal Bitcoin è legata al prossimo halving, la procedura di dimezzamento del valore delle ricompense per il mining che si ripete ogni quattro anni e che, in passato, si è sempre tradotta in un aumento record della quotazione.

In sostanza, il mercato prova a giocare d’anticipo, andando a comprare Bitcoin oggi per poi sfruttare un possibile aumento significativo domani (si parla persino di un raddoppio della quotazione, tutto da verificare però).

I risparmiatori che intendono entrare nel mondo delle cripto valute possono farlo, in modo semplice, scegliendo eToro, piattaforma di riferimento del settore, già scelta da milioni di utenti. Per accedere alla piattaforma, che permette la compravendita di decine di cripto differenti, basta seguire il link qui di sotto.

Dove arriverà la quotazione del Bitcoin?

In questo momento, le ipotesi sul futuro della quotazione del Bitcoin sono molteplici. Il prossimo halving, in programma ad aprile, potrebbe tradursi in un aumento significativo del valore della cripto valuta nel corso dei prossimi mesi.

Non c’è alcuna certezza e sarà necessario attendere l’evoluzione del mercato per avere le idee più chiare. In questo momento, però, molti investitori stanno accumulando Bitcoin, con la speranza di poter sfruttare un aumento del valore in futuro.

Per giocare d’anticipo, seguendo l’esempio di molti investitori in queste settimane, è possibile puntare su eToro che mette a disposizione degli utenti l’infrastruttura giusta per entrare nel mondo delle cripto valute, con la possibilità di vendere e acquistare Bitcoin e non solo.

Per saperne di più su eToro è possibile seguire il link qui di sotto.