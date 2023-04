Cremonese-Fiorentina: guarda la semifinale di Coppa Italia in streaming

Domani, mercoledì 5 aprile 2023, si giocherà Cremonese-Fiorentina. Il match verrà trasmesso in chiaro tramite Canale 5 e in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity. Se sei in viaggio o quest’ultima è la tua soluzione preferita assicurati uno streaming senza buffering con NordVPN.

Il live match verrà trasmesso dalle ore 21:00 orario in cui è previsto il calcio d'inizio.

Cremonese-Fiorentina: le formazioni della Semifinale di Coppa Italia

La Semifinale di Coppa Italia si giocherà domani, mercoledì 5 aprile 2023, alle ore 21:00. Cremonese-Fiorentina sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity gratuitamente.

La telecronaca, in diretta dallo Zini di Cremona, sarà affidata a Riccardo Trevisani. Il commento tecnico, invece, sarà a cura di Roberto Cravero. Ora vediamo le due probabili formazioni che scenderanno in campo per questa sfida.

Cremonese (3-4-3)

Carnesecchi

Aiwu

Bianchetti

Vasquez

Sernicola

Benassi

Pickel

Meitè

Valeri

Tsadjout

Dessers

Terracciano

Dodò

Martinez Quarta

Milenkovic

Biraghi

Amrabat

Mandragora

Gonzalez

Bonaventura

Saponara

Cabral

Streaming dall’estero con Mediaset Infinity

Con Mediaset Infinity lo streaming è possibile anche dall’estero. Nondimeno, le dirette dei canali TV Mediaset sono accessibili esclusivamente agli utenti che si collegano dall’Italia oppure che accedono all’applicazione da uno degli stati membri dell’Unione Europea e hanno una sottoscrizione attiva a uno dei suoi Channel. Solo così potrai vedere Cremonese-Fiorentina.

Per chi non rientra in queste casistiche è disponibile il Channel Mediaset International che offre due canali live accessibili dall’estero. Uno con la selezione delle trasmissioni in diretta delle reti Mediaset. Il secondo con tutte le news di Tgcom24.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.