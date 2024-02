Crédit Agricole: l'unico conto che ti regala 150€ in buoni Amazon

Crédit Agricole offre un conto corrente che si adatta a tutte le esigenze: zero spese di gestione, servizio consulenza dedicato, operazioni online, una carta di debito, sono soltanto alcuni dei vantaggi per tutti gli utenti. Ma non è tutto: i nuovi clienti potranno, grazie a una promozione in corso, accedere a un’offerta che permette di ottenere fino a 150 euro in buoni regalo Amazon.

Come ottenere fino a 150 euro in buoni Amazon

Il Conto Online Crédit Agricole è progettato per coloro che preferiscono gestire le proprie finanze comodamente da casa o in movimento. Grazie all’applicazione mobile e al servizio di home banking, puoi controllare i tuoi conti, effettuare bonifici gratuiti, pagare bollettini e molto altro ancora, il tutto senza alcun costo di gestione. E se hai bisogno di assistenza, un consulente dedicato sarà sempre a tua disposizione.

Se apri il tuo Conto Online Crédit Agricole entro il 29 febbraio e sottoscrivi la Carta Debit Visa, puoi ricevere fino a 150 euro in buoni regalo Amazon. Questa offerta è divisa in due parti:

50 euro all’apertura del conto, con almeno una transazione utilizzando la carta Visa

del conto, con almeno una transazione utilizzando la carta Visa Fino a 100 euro aggiuntivi se continui a utilizzare la carta per i tuoi acquisti

La carta di debito Visa associata al Conto Online Crédit Agricole ti offre massima praticità e sicurezza, con canone azzerato per i primi due anni. Puoi utilizzarla per pagare online, nei negozi e in tutto il mondo e anche tramite wallet digitali. Inoltre avrai la possibilità di mettere la carta in pausa in caso di smarrimento o furto. La sicurezza è garantita anche dal Servizio 3D Secure per gli acquisti online.

Un altro vantaggio interessante è il conto deposito, che ti permette di ottenere il 4% annuo lordo per i vincoli di 9 mesi. Infine, con il Conto Online Crédit Agricole, avrai sempre a disposizione un consulente dedicato che potrà assisterti anche a distanza. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: apri il tuo conto e accedi, oltre ai vantaggi, anche alla possibilità di ottenere fino a 150 euro in buoni regalo Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.