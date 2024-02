Crédit Agricole: apri il conto online e ricevi fino a 150 euro di buoni Amazon

Strepitosa opportunità che arriva con l’apertura di un conto online Crédit Agricole. Aprendolo entro il 29 febbraio hai l’opportunità di ricevere fino a 150 euro di buoni Amazon. Ti spieghiamo subito come funziona e tutti i vantaggi del conto.

Crédit Agricole: apri il conto e scopri tutti i vantaggi

Cominciamo dalla grande promozione: come ti abbiamo già detto, aprendo il conto entro il 29 febbraio hai la possibilità di ricevere subito 50€ in Buoni Regalo Amazon.it con l’apertura e almeno una transazione con carta Visa. Non finisce qui: perché utilizzando la carta potresti ottenere fino a un massimo di 100€ in buoni aggiuntivi.

E poi oltre a questo, che è già di per sé un grandissimo incentivo, scopri tutto ciò che questo conto può offrirti. Con prelievi illimitati gratuiti presso le filiali del Gruppo e il servizio di Home Banking Privati, hai tutto il necessario per gestire le tue finanze in modo efficiente e conveniente. Inoltre, i bonifici online e tramite app sono gratuiti, garantendoti la massima flessibilità nelle tue transazioni.

Non solo, con il Conto Online Crédit Agricole hai la libertà di scegliere tra una carta di debito Crédit Agricole del circuito Bancomat o una Crédit Agricole Visa, adattando il servizio alle tue esigenze specifiche.

Insomma, tutta una serie di vantaggi e pure il bonus dei buoni Amazon. Apri adesso il tuo conto e inizia subito a pensare a come spendere il tuo credito su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.