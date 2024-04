Credem Link: guadagna fino a 100€ in buoni Amazon

Credem ha creato il suo Conto Credem link, pensato per essere online e ideato per combinare la convenienza digitale con un accesso personalizzato a servizi consulenziali, sia in filiale che a distanza. Con una carta di debito, l’Internet Banking e l’app Credem Mobile inclusi, questo conto offre una soluzione bancaria completa e flessibile per le esigenze moderne.

Apri il conto Credem Link, e riceverai fino a 100€ di buoni Amazon

La promozione attuale è particolarmente allettante: aprendo un conto Credem Link con il codice promozionale “CREDEM100” entro il 5 aprile, i clienti hanno l’opportunità di ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon. Per essere idonei, è necessario effettuare acquisti per un valore minimo di 200€ al mese con la carta di debito fornita, dal 1° maggio al 31 agosto 2024.

Il conto Credem Link si distingue non solo per la sua offerta promozionale ma anche per la sua struttura a canone zero, supportata da una gamma di servizi digitali che permettono una gestione del conto facile e sicura, da qualsiasi luogo. Che tu preferisca operare da PC o smartphone, Credem Bank assicura una piattaforma intuitiva e una consulenza professionale sempre disponibile.

La carta di debito inclusa nel conto è disponibile in due versioni: la Credemcard Internazionale Mastercard, con canone gratuito il primo anno e successivamente a 1,5€ al mese, e la Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat, completamente gratuita. Entrambe le carte sono realizzate in PVC riciclato, evidenziando l’impegno di Credem Bank verso la sostenibilità.

Per coloro che cercano maggiori opportunità di risparmio, dopo aver aperto il conto Credem Link è possibile attivare il Conto Deposito Più. Questo conto deposito offre un tasso di interesse del 4% lordo annuo a scadenza per 12 mesi su nuove liquidità, con un deposito minimo di 5.000€, combinando flessibilità e rendimento in un’unica soluzione.