Creare video con avatar generati dall'IA: prova gratis Vidnoz AI

Grazie all’intelligenza artificiale generativa è possibile semplificare la produzione di contenuti video: un esempio arriva da Vidnoz AI che consente di creare avatar AI realistici per realizzare video di alta qualità, da pubblicare sul proprio sito web oppure sui social network.

Il funzionamento è semplicissimo: Vidnoz AI permette di creare un avatar e aggiungere uno script video. Sarà l’applicazione a generare il video finale, con un prodotto di alta qualità e ad alto realismo grazie alle potenzialità dell’intelligenza artificiale integrata.

Vidnoz AI è disponibile gratuitamente, con alcune limitazioni per quanto riguarda la durata e la risoluzione dei video. Si tratta, in ogni caso, di un ottimo sistema per testare le funzionalità dell’AI e, eventualmente, accedere a uno dei piani a pagamento, sempre scontati del 50% per chi punta sull’abbonamento annuale.

Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di Vidnoz accessibile di seguito.

Vidnoz AI: il tool per creare un avatar AI da mostrare in video

Per utilizzare in modo completo Vidnoz AI, in modo da generare video di alta qualità e con una durata particolarmente elevata, è possibile passare a uno dei piani a pagamento, come Starter (14,99 dollari al mese) oppure Business (37,49 dollari al mese).

Si tratta di soluzioni ideali per tutti gli utenti che intendono sfruttare l’AI generativa in modo frequente per creare nuovi video realistici e coinvolgenti. C’è anche un piano Enterprise, pensato per chi ha bisogno di una soluzione personalizzata per l’accesso al servizio.

Per testare Vidnoz AI, però, è possibile iniziare subito a utilizzare la versione Free. La versione gratuita è disponibile direttamente tramite il sito ufficiale. Dalla home page basta premere su Create an AI Video NOW e avviare il programma di registrazione necessario per iniziare a utilizzare il tool AI.

