Crash Team Racing: Nitro Fueled (Nintendo Switch) a meno di 27€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarti di un videogame divertente, coinvolgente, pieno di azione: ci riferiamo a Crash Team Racing: Nitro Fueled, un capolavoro dove le corse adrenaliniche la fanno da padrone. L’iterazione per Nintendo Switch la trovi a un prezzo irresistibile di soli 26,88€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non solo è conveniente ma è un titolo che ti offre anche ore di divertimento senza fine. Grazie al servizio di Prime potrai farlo tuo con un costo irrisorio e avrai anche la possibilità di riceverlo a casa (o presso un luogo da te designato) in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Crash Team Racing: Nitro Fueled è il ritorno in grande stile di un classico intramontabile. Si basa sul gioco originale del 1999 e questa iterazione rimasterizzata porta la nostalgia dei vecchi tempi con un tocco moderno. Potrai rivivere le corse frenetiche e i personaggi iconici della serie come Crash Bandicoot, Coco, Dr. Neo Cortex e molti altri, tutti con grafica e gameplay completamente rivisitati per la tua Nintendo Switch. Potrai affrontare amici o utenti online in corse ad alta velocità, utilizzando power-up e abilità speciali per superare i tuoi avversari. Divertentissime anche le modalità come quella Arcade, la Time Trial, la Battle o la classica avventura per progredire nel gioco e sbloccare nuovi livelli, skin e personalizzazioni per il tuo kart.

Come detto, c'è il multiplayer, in locale fino a 4 giocatori così potrai organizzare tornei casalinghi con i tuoi amici, oppure potrai divertirti online contro utenti provenienti da tutto il mondo.