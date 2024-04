Crash Bandicoot 4 per Nintendo Switch a meno di 30€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarti di un videogame semplicemente sensazionale; se sei un fan di lunga data del noto marsupiale arancione o se sei semplicemente alla ricerca di un’avventura platform coinvolgente e piena di azione, da vivere da solo o in compagnia dei tuoi amici, non puoi farti sfuggire l’opportunità di aggiudicarti Crash Bandicoot 4: It’s About Time, nella sua iterazione per Nintendo Switch, su Amazon a soli 29,90€, spese di spedizione incluse. Fallo tuo adesso prima che terminino le scorte o prima che finisca la promozione dedicata; c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con il servizio di Prime e potrai perfino usufruire del reso gratis entro quattordici giorni in caso di eventuali problematiche. Fra le altre cose, citiamo la possibilità di farsi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

Crash Bandicoot 4: it’s about time per Nintendo Switch, ecco perché comprarlo

Crash Bandicoot 4: It’s About Time riesce a catturare perfettamente lo spirito dei classici platform degli anni ’90, portando avanti l’eredità della serie ma con un look moderno e avvincente. Potrai rivivere la magia dei videogame originali ma con nuovi livelli, nuovi personaggi e una grafica sbalorditiva. Dovrai essere pronto per affrontare livelli pieni di ostacoli, tantissime trappole e una serie di nemici; questo gioco metterà alla prova le tue abilità e la tua destrezza. L’esperienza di gioco sarà quindi sempre fresca e stimolante. Dovrai unirti a Crash, Coco e ai lro amici in un’avventura epica per sconfiggere il malvagio Neo Cortex e salvare così il multiverso. E non dimenticare il classico ‘umorismo di Crash Bandicoot; questo gioco ti farà sorridere mentre affronterai anche i momenti più difficili.

Ci sono ore e ore di divertimento senza fine, con una storia avvincente e tantissime prove extra da completare. Dovrai trovare tutti i diamanti Wumpa, sbloccare costumi speciali e affrontare i livelli in modalità N. Verted per un’esperienza di gioco ancora più impegnativa e gratificante. Grazie alla versione per Nintendo Switch, potrai portare Crash Bandicoot 4: It’s About Time ovunque tu voglia. Avrai modo di giocare in modalità portatile oppure potrai collegare la console al televisore per goderti l’azione su uno schermo più grande. A soli 29,90€ è un best buy senza paragoni, corri a prenderlo.