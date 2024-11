COSORI TurboBlaze, friggitrice ad aria da 6L: sconto eccellente per il Black Friday

La COSORI TurboBlaze Air Fryer si trova ad un prezzo eccezionale per il Black Friday. Questa friggitrice ad aria è disponibile con uno sconto del 24%, passando da 169,99€ a soli 129,99€, si tratta del prezzo più basso di sempre per questo modellod a 6 litri. Perfetta per chi ama una cucina più salutare e croccante, la TurboBlaze è tra le friggitrici più scelte dagli utenti su Amazon.

COSORI TurboBlaze: grande, potente e conveniente

COSORI è un marchio californiano specializzato in friggitrici ad aria, presente in ben 43 paesi e scelto da oltre 9,58 milioni di clienti. Ogni friggitrice COSORI è coperta da una garanzia di 2 anni e dal supporto dedicato di un team di assistenza clienti. Grazie a questi valori di affidabilità e qualità, COSORI è diventato un punto di riferimento per chi cerca elettrodomestici moderni e performanti.

La COSORI TurboBlaze Air Fryer è dotata di una capacità di 6 litri, perfetta per famiglie o per chi desidera preparare porzioni abbondanti. La tecnologia TurboBlaze permette di ottenere cotture uniformi e rapide, garantendo una croccantezza perfetta con un ridotto utilizzo di olio. Inoltre, grazie alle numerose funzioni preimpostate, è possibile preparare una varietà di piatti, dai classici fritti fino alle verdure grigliate, sfruttando una potenza di riscaldamento elevata che assicura risultati rapidi e omogenei.

Questo modello utilizza un motore DC ad alta efficienza energetica che consente di cucinare fino al 46% più velocemente rispetto ai modelli con motore AC. Con una potenza di 1.725W e una gamma di temperature che va da 30°C a 230°C, la friggitrice è estremamente versatile: include 10 funzioni preimpostate, tra cui “Air Fry,” “Roast,” “Bake,” “Grill,” “Frozen,” “Proof,” “Dehydrate,” “Reheat,” e “Keep Warm.”

Le modalità Turbo sfruttano la velocità massima della ventola per una cottura rapida e uniforme, mentre la funzione di essiccazione (dehydrate) permette di impostare tempi fino a 24 ore, ideale per preparare snack essiccati. La struttura è completata da un cestello antiaderente lavabile in lavastoviglie e un pannello di controllo digitale inclinato, facile da usare e da leggere. In modalità Turbo è possibile impostare le funzioni: “Air Fry” ,“Roast” ,“Grill”, “Frozen”.

Con Air Fry simuli in tutto e per tutto la frittura tradizionale, senza però l’effettiva immersione in olio bollente e quindi con un approccio decisamente più sano. Roast e Grill sono perfetti per tantissimi alimenti, normalmente cotti alla griglia o in forno, mentre Frozen è la modalità dedicata ai cibi surgelati, per procedere ad un decongelamento e ad una cottura uniforme.

In bundle con la friggitrice, viene fornito in un ricettario molto completo e dettagliato firmato COSORI. Con ricette salutari e sfiziose, cucinare in friggitrice ad aria è un gioco da ragazzi, basta impostare la macchina così come riportato sul libretto.

Insomma, se stai cercando una nuova friggitrice ad aria per te o come regalo di Natale, la COSORI TurboBlaze disponibile a 129,99€ in occasione del Black Friday è un affare da non perdere. Si tratta del modello perfetto per rapporto qualità/prezzo, capacità di carico e quantità di funzioni disponibili.

In collaborazione con COSORI