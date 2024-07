COSORI Turbo Blaze 6L: la friggitrice ad aria che cuoce tutto e ti fa risparmiare

COSORI Turbo Blaze 6L è la friggitrice ad aria che trasforma ogni cucina in un tempio del gusto. Con il suo design moderno e la capacità generosa, è perfetta per chi ama cucinare senza limiti. Il pannello touch-screen è facilissimo da usare, e le sue molteplici funzioni preimpostate ti faranno sentire uno chef stellato in pochi tocchi.

Questo prodotto parteciperà parteciperà alla promozione Prime Day di Amazon il 16-17 luglio. Durante il Prime Day, la Cosori TurboBlaze Air Fryer sarà disponibile al prezzo scontato di 129,99 euro.

Prestazioni straordinarie grazie alla modalità Turbo

La modalità Turbo è il cuore pulsante di questa friggitrice. Dimentica le lunghe attese: il calore potente e uniforme garantisce cibi croccanti fuori e succosi dentro, dimezzando i tempi di cottura. Dai 30°C ai 230°C, hai il controllo totale su ogni piatto, dalle patatine fritte perfette ai deliziosi dessert.

Versatilità di cottura

Ogni funzione preimpostata è progettata per offrirti risultati ottimali: patatine, pollo, pesce, gamberetti, bacon, verdure e dolci. Ogni piatto è un successo garantito. La funzione di preriscaldamento accelera il processo, mentre il mantenimento in caldo assicura che ogni boccone sia servito alla perfezione.

Uso quotidiano e pulizia facile

Caricare e scaricare gli alimenti è semplice grazie al cestello rimovibile, e la sicurezza è garantita con lo spegnimento automatico. Dopo aver goduto di un pasto delizioso, la pulizia è un gioco da ragazzi: tutti i componenti sono lavabili in lavastoviglie, risparmiandoti tempo e fatica.

Investimento intelligente

Qualità superiore e prestazioni eccezionali rendono la COSORI Turbo Blaze 6L un investimento che vale ogni centesimo. La sua durabilità e versatilità la posizionano in cima alla lista delle migliori friggitrici ad aria sul mercato.

Conclusioni

La COSORI Turbo Blaze 6L non è solo una friggitrice ad aria; siamo sicuri che diventerà il tuo nuovo compagno in cucina, pronto a rivoluzionare il modo in cui cucini e mangi grazie alla sua semplicità e versatilità d’uso. Se vuoi cucinare in modo sano senza sacrificare il gusto, questa è la scelta definitiva anche grazie ad un prezzo veramente eccezionale considerando la qualità di questo prodotto: soli 139,99€ grazie ad uno sconto su Amazon di ben il 14%.

COSORI Turbo Blaze 6L: pregi

Capienza di 6 litri , sufficiente per preparare pasti per 4-6 persone

, sufficiente per preparare pasti per 4-6 persone Nonostante l’ampia capienza, ha dimensioni compatte e maneggevoli

Tecnologia Turbo Blaze per una circolazione dell’aria calda ottimizzata, garantendo una cottura uniforme e croccante

per una circolazione dell’aria calda ottimizzata, garantendo una cottura uniforme e croccante 10 programmi preimpostati per cucinare una vasta gamma di alimenti come patatine fritte, pollo, pesce, verdure e altro

per cucinare una vasta gamma di alimenti come patatine fritte, pollo, pesce, verdure e altro Display digitale e comandi touch screen intuitivi

cestello antiaderente e rimovibile lavabile in lavastoviglie per una facile pulizia

Design elegante e compatto adatto per la cucina

e compatto adatto per la cucina Libro di ricette incluso e app con tante ricette e tabelle di cottura

COSORI Turbo Blaze 6L: difetti

Non è possibile controllare la friggitrice ad aria via WiFi, consentendone ad esempio l’accensione da remoto. In generale, la mancanza di connettività WiFi non è un aspetto chiave per questo tipo di elettrodomestici da cucina, quindi tutto sommato è un difetto di poco conto.

COSORI Turbo Blaze 6L: tutte le caratteristiche in sintesi

Caratteristica Descrizione Motore Avanzato La ventola Turbo a 5 velocità permette di controllare con precisione temperatura e umidità per una texture ideale dei cibi. Cibi Leggeri Risparmio del 95% di olio grazie al potente motore a corrente continua, per pietanze croccanti e deliziose senza sensi di colpa. 10 Funzioni di Cottura Temperature da 30°C a 230°C, fino a 24 ore di cottura. Sostituisce griglia, tostapane, essiccatore e yogurtiera. Rapida ed Efficiente Il motore DC aumenta la velocità di rotazione della ventola del 28%, riducendo i tempi di cottura del 46% e risparmiando il 64% di energia. Ricette Professionali Libro di 30 ricette incluso. Altre 87 ricette e una tabella di cottura per 96 cibi disponibili nell’app VeSync. Silenziosissima Motore DC con rumore inferiore a 51 dB, equivalente a una conversazione a bassa voce. Compatta ma Capiente Cestello da 6L (34*30*30,1 cm) adatto per cuocere un pollo intero o una pizza. Design compatto per facilità di posizionamento in cucina. Marchio Professionale Prodotti venduti in 43 paesi con oltre 9,58 milioni di consumatori soddisfatti. Garanzia di 2 anni e assistenza clienti professionale. Note Ricette aggiuntive visualizzabili nell’app VeSync. Modello CAF-DC601 Turbo Blaze non dotato di Wi-Fi. Accessori aggiuntivi disponibili.