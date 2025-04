Estate in arrivo? Il barbecue Pepito è l’affare da cogliere al volo: tuo ad un prezzo da non perdere

Se stai cercando un barbecue di ottima qualità e ad un ottimo prezzo, il barbecue a gas Pepito G20723 potrebbe essere la scelta perfetta per te. Questo barbecue della Sochef è dotato di cottura a pietra lavica, ideale se desideri unire la praticità e l’efficenza ad un gusto autentico nella preparazione di grigliate all’aperto. Questo modello si distingue inoltre per il suo design compatto e funzionale, perfetto per terrazzi, giardini o balconi ma senza rinunciare alla potenza e alla qualità di un barbecue di fascia superiore.

Uno dei punti di forza di questo barbecue è il suo sistema di cottura a pietra lavica, che ti garantisce una distribuzione uniforme del calore e consente di mantenere intatti i sapori degli alimenti.

Le pietre laviche riscaldate dai bruciatori a gas hanno anche il pregio di trattenere e rilasciare gradualmente il calore, evitando fiammate improvvise e cuocendo carne, pesce e verdure in maniera più sana e senza fumo eccessivo.

Il barbecue è dotato di due bruciatori in acciaio inox, resistenti e potenti, con accensione piezoelettrica integrata che consente un avvio rapido e sicuro. La superficie di cottura misura circa 50×40 cm, ed è quindi l’ideale per cucinare per 4-6 persone contemporaneamente. La griglia in acciaio smaltato inoltre è facile da pulire e resistente all’usura.

Questo modello è equipaggiato con un pratico carrello con ruote, che ne facilita lo spostamento. Ha anche due ripiani laterali pieghevoli, che offrono uno spazio aggiuntivo per utensili, piatti e ingredienti. Il design di questo modello è davvero semplice ed intuitivo, ed è perfetto anche per chi è alle prime armi con il mondo dei barbecue. La qualità costruttiva invece ne garantisce senza dubbio l’affidabilità e la durata nel tempo, così come tutti i prodotti del marchio Sochef.

Questo brand è noto anche per l’ottimo rapporto qualità prezzo, e questo modello è senza dubbio la soluzione perfetta per preparare ottime grigliate all’aria aperta in compagnia dei propri cari. Se desideri acquistare questo prodotto ad un prezzo davvero conveniente, su Ebay puoi acquistarlo subito a 162,93 euro grazie al codice sconto EUROART2025.