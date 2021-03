Entro breve saranno direttamente gli utenti a poter disegnare una strada su Google Maps, contribuendo ad aggiornare le informazioni disponibili sui territori che si conoscono. La novità fa parte di una serie di addendum che il servizio sta mettendo a punto: mentre nella maggior parte dei casi trattasi di interventi previsti a partire dal mercato USA, l’editing distribuito delle strade sarà invece una iniziativa immediatamente accessibile in 80 Paesi in tutto il mondo.

Più editing per tutti

La logica è chiara: in un mondo in continuo cambiamento, Google non può ambire ad avere un aggiornamento costante in ogni luogo e deve fare appello al contributo di tutti per poter offrire mappe quanto più efficienti possibile. Così come è possibile segnalare altri elementi, ora sarà possibile anche aggiungere nuove strade, aumentando il grado di capillarità delle informazioni e velocizzando gli update nel tempo. Un esempio tratto da un video prodotto da Google per meglio esplicare la nuova funzione:

Prima d’ora era possibile soltanto aggiungere dei “PIN”, inserendo così elementi puntuali ma non veri tracciati percorribili: con la nuova funzione (da desktop) si potrà invece agire direttamente sul tessuto stradale e migliorare al tempo stesso le capacità relative ai calcoli di percorrenza.

Tra le altre novità si segnalano inoltre i “Photo updates“, con i quali è possibile aggiornare le immagini relative ad un certo luogo per far sì che ne possa essere rinfrescata l’immagine a beneficio di chi vi transiterà in seguito. L’obiettivo è quello di rendere quanto più agevole (e gratificante) partecipare a questo lavoro di editing comunitario che consente di partecipare le mappe oltre che di fruirne. Il beneficio è personale, collettivo e, ovviamente, della stessa Google.

