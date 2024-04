COSA?! Questa LAVATRICE LG costa solo 379€ su Amazon!

Quella che stiamo per presentare è una cosiddetta “offerta imperdibile”. La protagonista è una lavatrice di LG; più nello specifico, parliamo di LG F2WV5S8S0E, caratterizzata da una capacità di carico di ben 8.5 Kg. Mentre il suo costo iniziale si attesta ad essere di 569,00€, con questo sconto a tempo limitato potrai farla tua ad appena 379,99€!

Tutte le caratteristiche della lavatrice LG

Questa lavatrice è in grado di rilevare il peso e il tipo di tessuto di ogni carico, grazie alla tecnologia AI DD. Questo permette di adattare automaticamente il ciclo di lavaggio per garantire una cura delicata e efficace dei tuoi capi. Sono tantissime le funzioni di questo modello, come Turbo Wash, grazie al quale puoi ottenere un bucato perfettamente pulito in meno di un’ora, risparmiando tempo prezioso senza compromettere la qualità del lavaggio.

Poi, il programma Allergy Care con funzione a vapore igienizzante elimina il 99,9% degli acari della polvere e dei batteri, garantendo un bucato sicuro e igienicamente pulito per tutta la famiglia. Inoltre, il motore Inverter Direct Drive assicura prestazioni elevate e una silenziosità eccezionale, per un’esperienza di lavaggio senza disturbi.

Essendo di ultima generazione, non manca la connettività Wi-Fi e all’app SmartThinQ, grazie alle quali puoi gestire la tua lavatrice da remoto, personalizzare i cicli di lavaggio e monitorare l’avanzamento del bucato con facilità. Questa lavatrice è anche compatibile con la tecnologia Smart Pairing, che ti consente di collegarla all’asciugatrice LG per un lavaggio e asciugatura integrati e senza interruzioni.

Infine, il design elegante e funzionale, caratterizzato dall’oblò in vetro temperato, dal cestello a bolle e dagli agitatori in acciaio inox antibatterico, conferisce a questa lavatrice un’elevata qualità e un’estetica moderna. Completa di un display e una manopola con finitura in metallo, questo modello si distingue per la sua attenzione ai dettagli e la sua ricerca del design impeccabile.

Prendi subito la tua lavatrice LG F2WV5S8S0E a soli 379,99€ invece del prezzo di listino: 569,00€.