Cosa devi fare per non pagare il Canone Rai nel 2025

È possibile non pagare il Canone Rai nel 2025? Sarai felice di sapere che la risposta è sì. Infatti, esistono diverse strade percorribili, ognuna delle quali contiene requisiti differenti per l’esenzione da questa “tassa”, se così si può chiamare. Perciò l’abbonamento radiotelevisivo italiano non è obbligatorio per tutti.

Quindi, in alcune circostanze è possibile non pagarlo. Vediamo perciò quali sono i casi di esonero e poi esaminiamoli nello specifico cercando di capire quando entro quando inviare la richiesta. I casi di esonero sono:

ultrasettantacinquenni con reddito basso;

con reddito basso; diplomatici e militari stranieri;

e stranieri; cittadini intestatari di un’utenza elettrica residenziale che non detengono un televisore.

Per quanto riguarda gli ultrasettantacinquenni con reddito basso, l’Agenzia delle Entrate è chiara sul loro esonero dal Canone Rai nel 2025. Possono presentare una dichiarazione sostitutiva solo coloro che “hanno compiuto 75 anni, “con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti)“.

Invece, per quanto riguarda i cittadini intestatari di un’utenza elettrica residenziale che non hanno un televisore “è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo” per poter inviare la richiesta di esonero dal Canone Rai nel 2025. Questo vale anche in caso di eredità e temporaneamente l’utenza è ancora intestata alla persona deceduta.

Quando presentare la richiesta per l’esonero dal Canone Rai del 2025

Se rientri in uno dei tre requisiti sopra menzionati puoi inviare una richiesta per l’esonero dal Canone Rai nel 2025. Ma entro quando questa va inviata? Ci sono due possibilità, percorribili in base alla reale possibilità del cittadino:

se inviata entro il 31 gennaio 2025, l’esonero avrà validità per l’intero anno; se inviata dopo il 31 gennaio 2025, ma entro il 30 giugno 2025, l’esonero avrà validità dal secondo semestre dell’anno.

Scegli il modulo corretto per l’esenzione dal Canone Rai nel 2025 e segui le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrare per la compilazione e l’invio.