Canone Rai: scopri il Modello di Esenzione da usare per non pagarlo

Il Canone Rai è la tassa dovuta allo Stato Italiano in merito all’abbonamento radiotelevisivo. È richiesta qualora si sia in possesso di un televisore o di un apparecchio con sintonizzatore TV atto alla ricezione dei canali tramite digitale terrestre o parabola satellitare.

Esistono però diverse condizioni che permettono l’esenzione da questa imposta. Sono riportate sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Una circostanza dipende solamente dall’età mentre l’altra può essere applicata a tutti i cittadini, secondo alcuni criteri ben precisi.

Il primo caso di esonero riguarda tutti i cittadini ultrasettantacinquenni. Si tratta di chi ha compiuto 75 anni con un reddito annuo complessivo proprio e del coniuge non superiore a 8000 euro. Ricordiamo che dovrà essere senza conviventi titolari di un reddito proprio fatta eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti.

Il secondo caso di esonero riguarda tutti i contribuenti titolari di un’utenza elettrica, per uso domestico residenziale, che non hanno un apparecchio TV sia proprio che di un componente della loro famiglia. Ricordiamo che per evitare l’addebito è necessario dichiarare che in nessuna delle abitazioni, dove è attiva l’utenza elettrica, esistono televisori o decoder.

Canone Rai: scarica la dichiarazione sostitutiva

In ambe due i casi è necessario che il cittadino scarichi la Dichiarazione Sostitutiva ai fini dell’esenzione dal pagamento del Canone Rai. Se non possiedi un apparecchio TV devi scaricare il modello specifico nel formato PDF direttamente da questo link.

Invece, se sei un cittadino che ha compiuto 75 anni devi scaricare il modello specifico nel formato PDF direttamente da questo link. Su tutte e due i modelli è necessario compilare debitamente ogni singola parte e inviarlo scegliendo una delle modalità disponibili: