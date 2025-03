Con SelfyConto puoi avere un Buono Regalo Amazon da 100€

Nell’ambito della nuova operazione a premi di Banca Mediolanum, gli utenti che aprono il conto online SelfyConto possono ottenere un Buono Regalo Amazon da 100 euro. Per riceverlo occorre aprire il nuovo conto entro il 5 maggio e accreditare lo stipendio entro il 10 ottobre. In alternativa allo stipendio, è richiesta una spesa di almeno 500 euro per tre mesi consecutivi.

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum per gestire e investire il proprio denaro in modo pratico e veloce. Il canone del conto è a zero per tutti il primo anno e fino al compimento dei trent’anni, così come non vi sono spese per i bonifici ordinari e istantanei SEPA né per la carta di debito fisica il primo anno.

La promozione di SelfyConto per il Buono Regalo Amazon da 100€

Il primo passaggio prevede l’apertura di SelfyConto direttamente sul sito ufficiale di Banca Mediolanum. Lo step successivo, invece, riguarda l’accredito mensile dello stipendio, o in alternativa una spesa di almeno 500 euro al mese per tre mesi consecutivi. Il rispetto di queste due condizioni rende i nuovi clienti del conto corrente idonei alla ricezione di Buono Amazon da 100 euro.

Ci sono poi ulteriori vantaggi, a partire dal canone del conto gratuito per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30, dopo 3,75 euro al mese. Sono gratis anche i bonifici SEPA e istantanei, l’addebito delle utenze, i prelievi presso gli ATM nei Paesi all’interno dell’Unione europea e il canone della carta di debito fisica (il primo anno, poi c’è una quota annua di 10 euro).

La carta di debito Mediolanum Card appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard e prevede un massimale di 4.500 euro al mese e 1.000 euro al giorno. Inclusa c’è anche la polizza gratuita Multirischi di Nexi, che tutela i clienti di SelfyConto per gli acquisti effettuali con la carta in qualsiasi posto del mondo.