Coperta elettrica con 6 livelli e timer in SCONTO del 40% è tua a 27€

Il freddo è troppo e i termosifoni non si possono alzare più di tanto. La bolletta a fine mese si fa sentire e le stufette elettriche consumano parecchio. Quindi che fare? Semplice, vai su Amazon e metti nel tuo carrello questa coperta elettrica a soli 27,59 euro, invece che 45,99 euro.

Così avrai il calduccio di cui hai bisogno senza spendere un patrimonio. E te la puoi mettere dove vuoi, nel letto quando vai a dormire o sul divano quando guardi un film. Con lo sconto del 40% risparmi un bel po’ e fai un vero colpaccio ma devi fare alla svelta.

Coperta elettrica spettacolare a prezzo shock

Grazie al suo rapido riscaldamento appena l’attivi sentirai subito un bel tepore. E potrai decidere come impostare il grado di temperatura su 6 livelli. Inoltre è dotata anche di un timer che puoi selezionare nel pratico telecomando attaccato la filo. Così puoi fare in modo che si spenga in un intervallo tra 1 ora e 10 ore.

È realizzata in pile reversibile e sherpa per mantenere caldo anche senza essere accesa. Nella maggioranza dei casi infatti non avrai nemmeno bisogno di attivarla. Ed è morbida e confortevole. La puoi anche lavare in lavatrice perché il cavo con il telecomando è staccabile.

Stai al caldo senza incidere sulla tua bolletta e con una spesa minima. Vai subito su Amazon e acquista la tua coperta elettrica a soli 27,59 euro, invece che 45,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.