Conviene passare da Galaxy Note20 Ultra a S22 Ultra?

Il futuro del marchio Galaxy Note è incerto, ma lo spirito dell'iconica ammiraglia S Pen vivrà attraverso il Galaxy S22 Ultra. Quest'ultimo modello adotterà molti tratti del Galaxy Note, come lo slot per la S Pen integrato nella scocca e un design diverso con angoli più squadrati. Quindi, almeno a livello di estetica e funzionalità, il nuovo prodotto dovrebbe attirare i fan della serie Note che possono andare oltre il semplice nome.

Samsung Galaxy S22 Ultra: vale la pena acquistare il nuovo modello?

Secondo quanto riferito, S22 Ultra costerà € 1.249. Questo sarebbe il prezzo di partenza per il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione integrato, mentre i modelli da 12 GB + 256 GB / 512 GB costeranno rispettivamente € 1.349 e € 1.449.

Ricordiamo che Samsung ha rilasciato il Note 20 Ultra nell'agosto 2020 in due configurazioni di memoria anziché tre. Il modello base con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione ha debuttato a € 1.299 e la variante con 512 GB di spazio di archiviazione è stata messa in vendita a € 1.399.

In sostanza, ciò significa che il Galaxy S22 Ultra con la stessa configurazione di memoria del Note 20 Ultra costerà € 50 in più, indipendentemente dal fatto che voi scegliate la variante da 256 GB o 512 GB. Quindi, ne varrà la pena?

Il flagship prossimo al debutto sarà tecnicamente superiore al Galaxy Note 20 Ultra perché sarà un telefono più recente e il mondo mobile avanza ogni anno. Ma per quanto riguarda i prezzi, i soliti avanzamenti annuali raramente giustificano un costo più elevato.

Oltre a specifiche hardware aggiornate, perché non cercare eventuali funzionalità extra che il Galaxy S22 Ultra potrebbe avere rispetto al Note 20 Ultra e provare a determinare se il più alto di lancio di € 50 sia giustificato in modo ragionevole?

E, ancora una volta, solo per essere sicuri di essere tutti sulla stessa pagina, per “funzioni extra”, non ci riferiamo ai soliti aggiornamenti annuali che tutti si aspettano senza costi aggiuntivi significativi, come un chipset più recente, un firmware più recente , una migliore luminosità del display, un nuovo standard Bluetooth, ecc.

Quello che stiamo cercando di dire è che ci piacerebbe capire se il nuovo modello sia poi così rivoluzionario rispetto al precedente. Noi abbiamo trovato quattro elementi iconici per cui vale la pena fare l'upgrade. Diteci se siete d'accordo:

S22 Ultra avrà un teleobiettivo aggiuntivo da 10 MP, aumentando il numero di sensori posteriori a quattro, contro i tre del Note;

Il Galaxy S22 Ultra avrà una capacità della batteria extra di 500 mAh (5.000 mAh in totale);

S22 Ultra potrebbe supportare una ricarica super veloce da 45 W, rispetto ai 25 W, ma non ci sarà il caricabatterie in confezione;

Il Galaxy S22 Ultra potrebbe ricevere un'edizione su misura con molte più opzioni di colore. Questo deve ancora essere confermato e non è chiaro, però.

Voi cosa ne pensate?