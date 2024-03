Controller Xbox in offerta su Amazon: è un AFFARE (-20€)

Il controller wireless Xbox torna in sconto. Grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, infatti, è ora possibile acquistare il controller ufficiale, utilizzabile anche su PC Windows oltre che tramite collegamento Bluetooth, al prezzo scontato di 44,99 euro. Lo sconto rispetto al listino è di 20 euro. Questo prezzo rappresenta il nuovo minimo storico sullo store. Da notare che il controller è venduto e spedito da Amazon. Si tratta di un’ottima occasione per poter risparmiare sull’acquisto di questo prezioso accessorio. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

Controller Xbox in sconto su Amazon: è da prendere

Il controller Xbox, grazie anche alla possibilità di utilizzo su PC Windows oltre che in abbinamento via Bluetooth a dispositivi mobile, rappresenta un’ottima scelta per tutti i videogiocatori. Con il prezzo ridotto a cui viene proposto oggi, scegliere di acquistare il controller è sicuramente un’ottima mossa anche per via della grande longevità.

Il modello ufficiale Xbox, inoltre, ha una qualità costruttiva mediamente superiore a tutte le principali alternative di terze parti. Se siete alla ricerca di un nuovo controller da gaming, quindi, la promo di Amazon è quella giusta.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il controller Xbox al prezzo scontato di 44,99 euro. La promozione riguarda la versione del controller venduto e spedito da Amazon che ora viene proposta al minimo storico sullo store. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Da notare che la colorazione in sconto è quella bianca ma con pochi euro in più è possibile scegliere anche altre colorazioni.