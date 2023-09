Controller Xbox Deep Pink in OFFERTA su Amazon (-23%)

Per ampliare la tua collezione di controller Xbox o per fare un gradito regalo, occhio che su Amazon è disponibile un’offerta molto interessante sulla colorazione Deep Pink che può essere tua a soli 49,98 euro invece di 64,99. Compatibile con PC, Xbox Series X/S e Xbox One è perfetto per giocare ai tuoi giochi preferiti.

Controller Xbox Deep Pink in offerta: le caratteristiche

Questo controller Xbox Deep Pink non è solo un accessorio di gioco, ma un’affermazione di stile. Il suo design rimodernato presenta superfici sagomate e proporzioni ottimizzate per garantire un comfort eccezionale durante le tue sessioni di gioco.

La batteria del controller dura fino a 40 ore, il che significa che potrai giocare senza interruzioni per lungo tempo prima di doverla ricaricare. Niente più preoccupazioni di batteria scarica mentre sei nel bel mezzo di un’epica battaglia.

Il Controller Deep Pink ti permette di concentrarti sull’obiettivo grazie alla sua croce direzionale ibrida e all’impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore. Sarai in grado di eseguire ogni mossa con precisione e rapidità, ottenendo un vantaggio decisivo sui tuoi avversari.

Potrai anche collegare le tue cuffie preferite compatibili tramite il connettore jack da 3,5 mm, garantendo un’esperienza di gioco più immersiva e la possibilità di comunicare con i tuoi compagni di squadra.

Con il Controller Deep Pink sarai subito pronto a giocare. Basta collegarlo alla console o al PC tramite la porta USB-C, e sarai pronto a vivere le tue avventure digitali. La confezione include anche un vano per le batterie AA, quindi non dovrai preoccuparti di acquistarle separatamente.

Il pulsante Condividi ti consente di acquisire e condividere facilmente contenuti epici con i tuoi amici e follower. Cattura i momenti migliori dei tuoi giochi e mostrali al mondo con un solo tocco.

Non importa se giochi su console, PC Windows, telefoni o tablet Android e iOS supportati: il Controller Deep Pink offre una connessione senza fili affidabile grazie a Xbox Wireless e alla tecnologia Bluetooth. Sarai sempre pronto per qualsiasi avventura di gioco, ovunque tu sia.

Il Controller Xbox Deep Pink è disponibile a un prezzo vantaggioso.

