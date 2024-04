Controller Wireless Xbox in colorazione Velocity Green a soli 44€ su Amazon

Per gli amanti dei videogiochi, un’opportunità imperdibile è ora disponibile su Amazon: il controller Wireless Xbox, nella favolosa colorazione Velocity Green, è in promozione a soli 44,99 euro, anziché i consueti 64,99 euro. Questo eccezionale prezzo rappresenta il minimo storico per questa specifica colorazione, e le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Controller Wireless Xbox: prestazioni e design di alto livello

Questo controller offre una mappatura personalizzata dei pulsanti, permettendo ai giocatori di adattarlo alle proprie esigenze per ottenere prestazioni ottimali durante le sessioni di gioco. Il design aggiornato presenta superfici scolpite e una geometria raffinata, garantendo un comfort superiore durante le lunghe sessioni di gioco. L’impugnatura ruvida e il D-pad ibrido assicurano un controllo preciso in ogni situazione. La colorazione Velocity Green si distingue per il suo motivo che ricorda il logo di Xbox, con uno stile dinamico e unico.

Grazie alla tecnologia Bluetooth, è possibile utilizzare il controller senza fili su console, PC Windows 11 e 10, tablet, telefoni Android e dispositivi iOS. Il pulsante di condivisione consente di catturare facilmente screenshot e clip video da condividere con gli amici sui social network. Inoltre, le batterie AA garantiscono un’autonomia eccezionale fino a 40 ore di gioco continuo.

Il controller Wireless Xbox nella colorazione Velocity Green offre mappatura personalizzata dei pulsanti, design aggiornato con superfici scolpite, impugnatura ruvida, D-pad ibrido, tecnologia Bluetooth per uso senza fili su console, PC Windows, tablet, telefoni Android e dispositivi iOS, pulsante di condivisione per screenshot e clip video, e batterie AA con autonomia fino a 40 ore.