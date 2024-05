Controlla questa videocamera a 360° dal tuo smartphone (COSTA solo 31€!)

Blink Mini Pan-Tilt Camera non è la classica telecamera di sorveglianza. Grazie alla sua natura smart, potrà essere controllata da remoto, direttamente dal tuo smartphone! E il suo prezzo crolla del -30%, arrivando a soli 31,49€, grazie allo sconto Amazon.

Tutte le caratteristiche della videocamera di sorveglianza

Questa telecamera permette di avere una visione completa a 360 gradi, garantendoti di controllare ogni angolo della stanza grazie alla funzione di panoramica e inclinazione controllata dall’app Blink. E grazie alla qualità video HD e la visione notturna a infrarossi, avrai sempre immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, assicurandoti una sorveglianza continua e affidabile.

Ogni volta che la videocamera rileverà un movimento, riceverai una notifica sul tuo smartphone, permettendoti di intervenire tempestivamente. Inoltre, puoi scegliere tra l’archiviazione locale o nel cloud.

Per configurarla, non ti basterà far altro che collegare la videocamera, connetterla al Wi-Fi e seguire le istruzioni nell’app Blink per una configurazione rapida e intuitiva. Inoltre, la videocamera è compatibile con Alexa, permettendoti di usare la tua voce per controllare la videocamera, visualizzare i video in diretta e attivare o disattivare la registrazione tramite dispositivi compatibili con Alexa.

Nella confezione troverai tutto il necessario per iniziare subito a utilizzarla: una videocamera Blink Mini, un supporto orientabile, un cavo USB e un alimentatore di corrente.

Questa videocamera offre, quindi, una visione a 360 gradi, qualità video HD in ogni occasione, e la possibilità di ricevere avvisi di movimento in tempo reale direttamente sul tuo smartphone.

Prendi subito la tua Blink Mini Pan-Tilt Camera e inizia a sorvegliare qualsiasi stanza di casa tua per soli 31,49€, anziché i classici 44,99€!