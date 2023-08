Conto Sella regala 2 mesi di DAZN oltre a prelievi e bonifici gratis

Conto Sella Start è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile accedere a un conto corrente a canone zero per 3 mesi (poi appena 1,5 euro al mese) con carta di debito gratuita inclusa oltre che prelievi e bonifici gratis.

Per tutti i nuovi clienti che aprono Conto Sella e impostano l’accredito dello stipendio, inoltre, la banca regala 2 mesi di DAZN Standard, l’abbonamento che consente di seguire tutte le partite di serie A della stagione 2023/2024 oltre che tanti altri contenuti sportivi come la Serie B.

Per aprire Conto Sella Start basta seguire il link qui di sotto. Per completare l’apertura del conto corrente è possibile anche autenticarsi tramite SPID.

Conto Sella con 2 mesi di DAZN gratis: i dettagli della promozione

Scegliere Conto Sella Start diventa ancora più conveniente: Banca Sella, infatti, propone un conto a canone zero per 3 mesi (appena 1,5 euro al mese successivamente). Richiedendo l’apertura del conto corrente tramite procedura online, inoltre, anche la carta di debito è gratuita.

Per i clienti Banca Sella, ci sono prelievi gratis (illimitati da ATM Sella e 4 al mese da altri ATM in area Euro) e bonifici gratis oltre alla possibilità di gestire in modo completo il proprio conto tramite i canali digitali della banca.

Impostando l’accredito di stipendio, infine, è possibile accedere al bonus aggiuntivo proposto da Banca Sella: in questo modo, infatti, si ricevono 2 mesi gratis di DAZN Standard (dal valore di oltre 80 euro) per seguire tutte le partite della Serie A in questo inizio di stagione ricchissimo di eventi (il campionato, ricordiamo, parte il 19 agosto).

Per accedere alla promozione di Banca Sella è sufficiente seguire una semplice procedura di sottoscrizione online, tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.