Conto per giovani: perché l'offerta a canone zero di Crédit Agricole è la migliore

Per aprire un nuovo conto corrente per giovani è possibile puntare su Next di Crédit Agricole. Si tratta, in questo momento, della migliore offerta sul mercato per i clienti Under 35 alla ricerca di un nuovo conto.

Con la proposta di Crédit Agricole, infatti, il canone è zero, senza alcun requisito da rispettare. Al conto, inoltre, è abbinata la Carta di debito Crédit Agricole, utilizzabile anche con i wallet Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. In più, i bonifici e i prelievi agli ATM Crédit Agricole sono gratis.

I clienti Under 35 che scelgono Crédit Agricole potranno contare anche su un consulente dedicato. Per richiedere l’apertura del conto corrente è sufficiente seguire una semplice procedura online tramite il sito ufficiale di Crédit Agricole. Per completare l’apertura è sufficiente avere a disposizione un documento di identità. L’identificazione potrà avvenire con un video selfie oppure con un bonifico.

Conto per giovani di Crédit Agricole: è l’offerta giusta

Il conto corrente per Under 35 di Crédit Agricole è il migliore su cui puntare oggi. Questo conto prevede le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare carta di debito Crédit Agricol e con canone azzerato per due anni (poi 24 euro all’anno) e prelievi gratis agli ATM Crédit Agricole; la carta è utilizzabile con Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay; è possibile anche richiedere la carta di credito.

e con canone azzerato per due anni (poi 24 euro all’anno) e prelievi gratis agli ATM Crédit Agricole; la carta è utilizzabile con Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay; è possibile anche richiedere la carta di credito. bonifici gratis

un consulente dedicato e la possibilità di accedere a tutti i servizi aggiuntivi della banca

Aprire il conto corrente è semplicissimo: basta seguire una semplice procedura online che può essere completata in pochi passaggi. La promozione è riservata a tutti i clienti Under 35. Per richiedere l’apertura del conto, sfruttando i vantaggi garantiti da Crédit Agricole, è sufficiente seguire il link qui di sotto.

