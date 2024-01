Conto per giovani: canone zero, prelievi gratis e investimenti con Fineco

Per i risparmiatori Under 30 non è facile individuare il miglior conto per giovani su cui puntare. A semplificare la scelta, però, ci pensa Fineco Bank con il suo Conto Fineco a canone zero. I clienti con meno di 30 anni, infatti, hanno la possibilità di scegliere il conto corrente beneficiando di un azzeramento del canone, con un risparmio quasi 48 euro all’anno.

Questo conto corrente, inoltre, include la carta di debito, con prelievi gratis, e permette l’accesso alla carta di credito. Ci sono anche i bonifici gratuiti. Da notare, inoltre, che Fineco propone l’accesso alla sua piattaforma di investimenti con condizioni agevolate e commissioni ridotte per i clienti Under 30.

Per accedere al conto corrente proposto da Fineco basta collegarsi al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto, e seguire la procedura di registrazione.

Conto per giovani con Fineco: canone zero e tanti vantaggi

Scegliendo Fineco è possibile accedere a un conto corrente davvero vantaggioso. Tra le caratteristiche troviamo:

canone zero per i clienti Under 30 (invece di 3,95 euro al mese); superati i 30 anni, è possibile azzerare il canone rispettando una delle condizioni fissate dalla banca; ad esempio, basta impostare l’accredito dello stipendio

(invece di 3,95 euro al mese); superati i 30 anni, è possibile azzerare il canone rispettando una delle condizioni fissate dalla banca; ad esempio, basta impostare l’accredito dello stipendio carta di debito , con canone annuo di 9,95 euro, con prelievi gratis in Italia sono disponibili a partire da 100 euro)

, con canone annuo di 9,95 euro, con in Italia sono disponibili a partire da 100 euro) carta di credito richiedibile con un costo di 19,95 euro per un anno

richiedibile con un costo di 19,95 euro per un anno bonifici gratuiti

accesso alla piattaforma di investimenti di Fineco con condizioni agevolate e commissioni ridotte

con condizioni agevolate e commissioni ridotte gestione completa del conto tramite piattaforma di Internet Banking

possibilità di utilizzare i wallet digitali per i pagamenti

Aprire Conto Fineco è semplicissimo: per accedere al conto basta seguire una semplice procedura online che può essere avviata tramite il sito ufficiale qui di sotto.

