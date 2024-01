Conto online a canone zero per 12 mesi con tanti servizi smart grazie a Fineco

Se stai cercando una nuova banca online che offra un numero considerevole di servizi in un unico conto, ti suggeriamo di prendere in considerazione il conto online Fineco, anche alla luce dell’ultima offerta promossa dal sito ufficiale FinecoBank: i nuovi clienti che aprono un conto entro il prossimo 12 aprile beneficeranno di 12 mesi a canone zero, avendo accesso agli stessi vantaggi degli altri utenti.

Conto online Fineco: i primi 12 mesi sono a canone zero grazie all’ultima offerta

Tra i servizi disponibili con il conto corrente online Fineco si annoverano i prelievi smart senza carta, i versamenti di contanti e assegni presso gli sportelli bancari, la piena compatibilità con i wallet digitali per pagare con lo smartphone, la possibilità di richiedere mutui, fidi e prestiti, il pagamento di utenze, bollettini e tasse, nonché l’identità SPID gratuita grazie alla partnership con Namirial.

Un altro vantaggio è dato dall’opportunità di associare al conto fino a quattro carte: una carta di debito Visa con un massimale fino a 5.000 euro al mese, una carta di credito a scelta tra Visa e Mastercard, la Carta Gold World con polizza travel e protezione acquisti, più la carta ricaricabile con ricariche gratuite (ideale per i pagamenti online).

L’apertura del conto richiede solo un paio di minuti e avviene direttamente online tramite questa pagina del sito ufficiale. Assicurati di avere a portata di mano un documento di riconoscimento in corso di validità, il tuo numero di cellulare, un indirizzo email di posta elettronica e una webcam funzionante attraverso cui completare il riconoscimento da remoto.

Apri il conto online Fineco entro il 12 aprile per ottenere 12 mesi a canone zero, con l’accesso completo al conto corrente fin da subito.

