Conto Credem Link: soluzione Canone Zero e team di consulenti

Perché scegliere la digitalizzazione a scapito dei benefici derivanti dalle relazioni umane quando c’è Conto Credem Link? Grazie a questa soluzione, apri un conto corrente digitale, ma senza rinunciare a un team di consulenti a tua completa disposizione. Si tratta del modo più umano di essere smart. Ottieni l’offerta! Per te ci sono tantissimi vantaggi e un modo fantastico di gestire il tuo denaro.

Prima di tutto, con questa soluzione, hai un conto corrente online a Canone Zero. In pratica, il costo di gestione non esiste ed è quindi gratuito. Niente male vero? Non devi aggiungere ulteriori spese a quelle che devi già affrontare ogni anno. Inoltre, come ti dicevamo, hai un team di consulenti pronti a rispondere a tutte le tue domande e richieste oltre a risolvere tutti i tuoi problemi. Ma non è tutto. Scopri quanto ancora hai a disposizione.

Conto Credem Link: una marea di vantaggi, tutti per te

Apri Conto Credem Link! Per te una marea di vantaggi. Abbiamo già detto che hai Canone Zero e un Team di consulenti? Bene, questo non è tutto. Infatti, molto altro ti sta aspettando con il tuo nuovo conto corrente online a zero spese. Una Carta di Debito Internazionale è inclusa e il primo anno è a Canone Zero. Puoi pagare anche con smartphone, smartwatch e altri device in Italia e all’Estero perché compatibile con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Inoltre, hai l’Internet Banking a Canone Zero. Si tratta di un ecosistema fantastico dove puoi gestire tutto del tuo conto. Puoi farlo da PC e App Credem Mobile. In questo modo monitori le tue finanze, comprese spese, acquisti, accrediti e addebiti ovunque tu sia in mobilità. E poi c’è Conto Deposito Più, la soluzione opzionale che ti permette di vincolare la tua liquidità per ottenere un interesse del 4% lordo annuo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.