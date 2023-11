Conto Corrente ING: come averlo a Canone Zero per SEMPRE

Apri Conto Corrente ING, per te subito prelievi e bonifici gratis per 12 mesi. Grazie a questa super promozione puoi risparmiare parecchi soldini rispetto alle soluzioni di tante altre banche. Tuttavia, esiste un modo per ottenere il Canone Zero per sempre e non solo per i 12 mesi indicati dalla promozione. Cosa devi fare? Ecco tutti i passaggi.

Prima di tutto apri Conto Corrente Arancio selezionando il Modulo Zero Vincoli. Successivamente puoi continuare ad avere Canone Zero anche dopo l’anno se accrediti lo stipendio o la pensione. Semplice vero? In questo modo continui ad avere anche prelievi contante con carta di debito in Italia e in Europa completamente gratuiti, a costo zero. Inoltre, hai per sempre bonifici SEPA gratis online e tramite Servizio Clienti.

Conto Corrente ING: la scelta giusta per gestire il tuo denaro

Gestisci il tuo denaro in modo intelligente ed economico grazie al Conto Corrente ING, oggi con tanti vantaggi in più. Approfitta della promozione immediatamente. Questa soluzione ti permette di gestire in modo intelligente il denaro, le spese e i tuoi risparmi. Grazie alla praticissima app puoi svolgere tutte le operazioni in completa autonomia e quando vuoi.

In più, oltre alla carta di debito inclusa, puoi anche richiedere la Carta di Credito MasterCard Gold evoluta. Questa soluzione è a canone azzerabile, con PIN personalizzabile e notifiche in tempo reale. Inoltre, puoi sempre attivare Pagoflex che ti permette di dilazionare un acquisto importante a condizioni vantaggiose. Approfitta subito di questa incredibile soluzione e rendila a Canone Zero accreditando stipendio o pensione.

