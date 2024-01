Conto corrente con canone zero e interessi al 5% per 6 mesi con Mediolanum

Aprire ora un nuovo conto corrente conviene di più: Banca Mediolanum, infatti, propone ai nuovi clienti che scelgono SelfyConto la possibilità di sfruttare un conto con canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese) oltre che prelievi gratuiti in tutta l’area euro e bonifici gratuiti tramite l’Internet Banking. Da notare, inoltre, che i clienti che aprono il conto e accreditano lo stipendio possono sfruttare un bonus aggiuntivo: in questo caso, Banca Mediolanum garantisce un tasso di interesse del 5% sui depositi a 6 mesi.

Per aprire SelfyConto di Banca Mediolanum basta seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il sito ufficiale della banca e completamente anche con autenticazione tramite SPID.

SelfyConto di Banca Mediolanum: zero spese e interessi al 5% per 6 mesi

Con SelfyConto è possibile accedere a un conto corrente davvero completo. Tra le caratteristiche troviamo:

canone zero per 12 mesi , invece di 3,75 euro al mese, e canone sempre azzerato per clienti Under 30

carta di debito con prelievi gratis in tutta l'area euro

in tutta l’area euro bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito con un canone di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro

Per tutti i nuovi clienti che accreditano lo stipendio, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare un tasso di interesse del 5% per 6 mesi, con possibilità di svincolo senza perdita degli interessi accumulati in qualsiasi momento. Si tratta, quindi, di un’opzione pensata per garantire un incremento significativo del valore della propria liquidità (soprattutto per chi ha una certa liquidità “ferma” sul conto) grazie a un tasso di interesse tra i più alti sul mercato.

Per sfruttare la promozione e aprire il conto corrente di Banca Mediolanum basta seguire una semplice procedura online. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto. Il conto può essere aperto anche con autenticazione tramite SPID.

