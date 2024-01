Conto Corrente Arancio: scopri l'offerta ora

Disclaimer : i tassi di interessi presenti in questo contenuto potrebbero aver subito dei cambiamenti. Trovi le informazioni più recenti andando a questa pagina.

Sei alla ricerca di un conto corrente che unisca convenienza e flessibilità? Il Conto Corrente Arancio di ING potrebbe essere la soluzione che fa per te. Con la sua recente campagna promozionale, valida fino al 27 gennaio 2024, ING offre un’opportunità imperdibile per gestire le tue finanze in modo intelligente e vantaggioso.

Perché scegliere Conto Arancio

Il Conto Corrente Arancio si distingue per due caratteristiche principali: zero canone e prelievi gratuiti. Questo significa che non dovrai preoccuparti di costi fissi mensili e potrai prelevare contanti senza spese aggiuntive in Italia e in Europa. Un vero e proprio alleato per chi desidera ridurre le spese bancarie e per chi viaggia spesso.

Un altro punto di forza è il Modulo Zero Vincoli, un’opzione che amplifica i benefici del conto. Per i primi 12 mesi, questo modulo è gratuito e include prelievi e bonifici senza costi aggiuntivi. E c’è di più: se accrediterai lo stipendio o la pensione, o manterrai entrate mensili di almeno 1.000€, il modulo rimarrà gratuito anche dopo il primo anno.

Le carte di pagamento offerte da ING, come la Carta di Credito Mastercard Gold e la Carta di Debito Mastercard, sono versatili e adatte a diverse esigenze, con canone azzerabile, pin personalizzabile e notifiche in tempo reale.

Non dimentichiamo il Conto Arancio, un conto deposito che offre un tasso di interesse annuo lordo del 4% per i primi 12 mesi fino a 100.000€, ideale per chi vuole far fruttare i propri risparmi. Aprire il Conto Corrente Arancio è semplice e veloce, grazie al processo completamente online con firma digitale. Durante l’apertura, puoi personalizzare il tuo conto scegliendo il Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento che preferisci. ING si impegna a fornire trasparenza e chiarezza, offrendo facile accesso a documentazione dettagliata sul conto, inclusi fogli informativi e documenti sulle spese.

Il Conto Corrente Arancio di ING si rivela una scelta eccellente per chi cerca un conto corrente conveniente, flessibile e adatto alle proprie esigenze. Con la sua combinazione di zero canone, prelievi gratuiti, Modulo Zero Vincoli e carte di pagamento versatili, rappresenta una soluzione ottimale per una gestione finanziaria intelligente.

Non perdere questa opportunità: scopri di più sul Conto Corrente Arancio e inizia a gestire le tue finanze con la saggezza che solo ING può offrirti. Visita il sito di ING per ulteriori informazioni e per aprire il tuo nuovo conto corrente oggi stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.