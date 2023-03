Conto Corrente Arancio: 3% di interessi, 0 canone e molto altro per te

Il punto debole della maggior parte dei conti corrente, online e non, è che accumulare denaro sugli stessi non porta a nessun concreto vantaggio.

Anzi, nel contesto delle soluzioni legate agli istituti bancari, molto spesso, i costi di mantenimento superano i potenziali interessi.

Eppure, grazie alla proposta ING, è possibile tornare a ragionare sul proprio conto corrente in ottica interessi. Con Conto Corrente Arancio, infatti, l’istituto bancario propone il 3% annuo lordo (per somme fino a 100.000 euro).

Ciò permette di ragionare nell’ottica di un conto non solo come posto in cui mettere al sicuro il proprio denaro, ma anche come un vero e proprio investimento.

Scegli ora Conto Corrente Arancio e scopri tutti i suoi vantaggi

Ovviamente, Conto Corrente Arancio va ben oltre, offrendo anche altri vantaggi concreti.

Stiamo parlando di un conto online interamente gestibile attraverso l’app mobile, il tutto per la massima comodità e praticità.

Abbinato allo stesso, poi, ING propone anche una carta di debito Mastercard, facile da gestire e soprattutto sicura: basta infatti un semplice clic sull’app, in caso di necessità, per bloccare la stessa (funzione utilissima in caso di furto o smarrimento).

Le principali operazioni bancarie, se effettuate tramite apposito software mobile, risultano del tutto gratuite. Stiamo parlando di:

Bonifici SEPA (fino a 50.000€)

(fino a 50.000€) MAV

RAV

F24

ricariche telefoniche.

Per quanto riguarda i prelievi di contante tramite carta, in Italia e in Europa, si parla di una spesa contenuta pari a 0,95€.

Per abbattere anche questi costi e ottenere un modulo libretto gratis e altri vantaggi, è possibile anche fare il passo successivo, ovvero affidarsi alla sottoscrizione Modulo Zero Vincoli.

Quanto costa il Modulo Zero Vincoli?

Nonostante il prezzo pari a 2€ al mese è possibile annullare lo stesso, accreditando stipendio o pensione (da almeno 1.000 euro al mese) sul conto in questione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.