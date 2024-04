Conto con Mediolanum: interessi al 5% per 6 mesi, prelievi e bonifici gratis

La scelta di un nuovo conto corrente non può trascurare la proposta di Banca Mediolanum che mette a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di aprire SelfyConto. Il conto online di Mediolanum è una delle opzioni più interessanti sul mercato garantendo canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese), prelievi e bonifici gratis e diversi altri vantaggi.

Per i nuovi clienti che scelgono Mediolanum, inoltre, c’è la possibilità di ottenere interessi al 5% per 6 mesi, impostando l’accredito dello stipendio dopo l’apertura del conto corrente. Si tratta di un bonus molto interessante che rende il conto davvero vantaggioso. Per aprire SelfyConto basta collegarsi al sito di Banca Mediolanum e seguire la procedura.

SelfyConto di Banca Mediolanum con interessi al 5%: ecco l’offerta

La promozione di Banca Mediolanum è molto interessante. Tra le caratteristiche del conto, infatti, troviamo:

canone zero per un anno invece di 3,75 euro al mese; il canone è sempre azzerato per gli Under 30

carta di debito gratuita

prelievi gratuiti in tutta l’area euro

bonifici gratuiti

possibilità di richiedere la carta di credito con un costo di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro

utilizzo dei principali wallet digitali con tutte le carte (Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay etc.)

accesso al servizio SelfyCredit Instant per richiedere un prestito con condizioni agevolate via app

interessi al 5% per 6 mesi con l'accredito dello stipendio; in questo modo è possibile ottenere 184 euro di guadagno netto per ogni 10.000 euro vincolati in appena 6 mesi

L’apertura del conto corrente di Banca Mediolanum può essere completata anche tramite SPID, in modo da velocizzare ulteriormente l’accesso al conto. Per tutti i dettagli sta seguire il link qui di sotto. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.