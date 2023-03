Conto Arancio: sicuro, zero spese e 3% di interessi sui tuoi risparmi

La scelta di un conto corrente online è delicata. L’offerta è infatti molto ampia, anche se pochi servizi propongono condizioni realmente vantaggiose per i consumatori.

In questo senso, è bene dare uno sguardo ai costi di mantenimento: tali spese, quasi nascoste, possono rendere un conto online molto dispendioso.

Di pari passo, in caso di investimenti proposti dalla piattaforma, è bene tenere conto quanto possono essere gli interessi proposti. Se si tratta di percentuali basse, molto spesso nettamente inferiori all’1%, forse è meglio valutare altre soluzioni.

Infine, non va mai sottovalutato l’aspetto sicurezza: i conti online sono sì innovativi, ma devono appoggiarsi a istituti bancari di comprovata affidabilità per essere considerati come sicuri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Zero spese, sicurezza garantita e interessi impareggiabili: ecco Conto Corrente Arancio

In questo contesto, Conto Corrente Arancio rappresenta una delle migliori soluzioni possibili.

Stiamo parlando di una soluzione che, pur basandosi su un istituto bancario dalle solide fondamenta, ovvero ING, è in grado di fornire soluzioni all’avanguardia lato tecnologico. Il conto infatti, si può aprire con pochi e semplici clic e, una volta aperto, può essere gestito interamente attraverso app mobile.

Lato mantenimento, affidandosi al conto standard, è possibile mantenere lo stesso senza spendere un singolo euro.

E per quanto concerne gli interessi sul denaro nel conto? Conto Arancio propone il 3% annuo lordo per i primi 3 mesi (per una somma massima di 100.000€). Vantaggi concreti, che hanno posizionato questa piattaforma come una delle più apprezzate in Italia.

Non solo, si parla di assenza di spese per operazioni come:

Bonifici SEPA (fino a 50.000€);

(fino a 50.000€); MAV ;

; RAV ;

; F24 ;

; ricariche telefoniche.

Infine, si parla di un costo pari a 0,95€ per i prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa. Tutte condizioni che hanno decretato il successo di Conto Arancio e l’apprezzamento di moltissimi clienti.

