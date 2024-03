Conto Arancio ING: il conto deposito con il 3% annuo lordo

Il Conto Arancio di ING è tra le soluzioni di risparmio più gettonate in Italia, particolarmente apprezzato per la sua flessibilità e i vantaggi offerti ai suoi clienti. Questo conto di deposito si distingue per il suo tasso di interesse vantaggioso e la praticità di gestione tramite app e web.

Conto Arancio ING: i dettagli

Per i nuovi clienti, Conto Arancio offre un tasso di interesse nominale annuo lordo del 3% sui primi 100.000 euro depositati nei primi 12 mesi dall’attivazione, senza alcun vincolo sull’utilizzo dei fondi. Questo significa che puoi disporre del denaro in qualsiasi momento senza perdite di rendimento. Dopo il periodo promozionale, il tasso di interesse base si mantiene al 1%, sempre calcolato al lordo delle tasse vigenti.

La gestione del Conto Arancio è completamente gratuita, senza alcun costo iniziale, di gestione, trasferimenti o chiusura del conto. Questa facilità di utilizzo e la sicurezza garantita da un istituto rinomato come ING rendono il Conto Arancio estremamente popolare tra i risparmiatori italiani.

È possibile aprire e gestire agevolmente il Conto Arancio direttamente dal proprio conto corrente ING o tramite l’applicazione mobile dedicata, godendo di avanzate funzionalità digitali.

Costi ed altro

Aprire un Conto Arancio è un processo rapido, disponibile online sia per i clienti attuali di ING desiderosi di beneficiare delle condizioni vantaggiose sia per i nuovi clienti che vogliono entrare a far parte della famiglia ING. È necessario effettuare un primo versamento entro la data specificata nella promozione attuale, che scade all’11 Maggio 2024.

In conclusione, il Conto Arancio di ING rappresenta un’opportunità solida per chi cerca un conto di deposito affidabile con un tasso di interesse competitivo, una gestione totalmente digitale e zero costi nascosti. Se desideri far rendere al meglio i tuoi risparmi con flessibilità e sicurezza, il Conto Arancio potrebbe essere la scelta perfetta per te.